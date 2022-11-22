Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Під час зустрічі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та державний секретар з цифровізації та телекому міністерства фінансів Австрії Флоріан Турскі обговорили співпрацю країн у сфері цифрової трансформації та обмін досвідом у сферах доступу до швидкісного інтернету, електронного урядування, цифрових стартапів.

Австрія виразила готовність найближчим часом виділити допомогу для підтримки українських серверів та цифрової інфраструктури, мовиться про партію генераторів. Також сторони будуть працювати далі над забезпеченням України терміналами супутникового звʼязку “Старлінк”.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили потреби телеком-сфери.

“Наш пріоритет — максимально швидко відновити зв‘язок на деокупованих територіях. Австрійські колеги готові допомогти нашим серверам та цифровій інфраструктурі, виділивши партію генераторів. Також працюватимемо над забезпеченням України “Старлінками”. Потрібно ще більше терміналів для підтримки роботи телеком-інфраструктури”, – зазначив Михайло Федоров.

А також додав, що зі свого боку команда Мінцифри допоможе Австрії досвідом з розбудови цифрової держави. Зараз австрійці працюють над запуском цифрових документів в one-stop shop застосунку Digitales Amt, який працює за схожим на “Дію” принципом.

“Ми вражені стійкістю України. Попри повномасштабну війну, в країні продовжують запускати нові послуги та сервіси. Впевнений, досвід України у розбудові цифрової держави може бути цікавим та корисним всьому світові, зокрема і Австрії. Зі свого боку, ми й надалі продовжимо підтримувати й посилювати нашу співпрацю. Також ми готові надати швидку допомогу для підтримки цифрової інфраструктури України”, –заявив Флоріан Турскі.