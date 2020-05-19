У Міністерстві ветеранів просять правоохоронні структури дати оцінку інтерв'ю Дмитра Гордона з Ігорем Гіркінем і Наталією Поклонською.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

“Міністерство у справах ветеранів і вся ветеранська громадськість засуджують дії журналіста, оскільки, на нашу думку, дане інтерв’ю є прямою пропагандою збройної агресії в Донецькій і Луганській областях, анексії Криму і має на меті, в тому числі, популяризацію військових злочинів на території України”, – сказано в повідомленні.

При цьому в Мінветеранів звертаються до правоохоронців із проханням дати належну оцінку інтерв’ю відповідно до чинного законодавства.

Також в міністерстві закликають українців критично сприймати отримувану інформацію і ігнорувати журналістів, що дозволяють собі робити такі інтерв’ю.

“Кожен день, вже більше 6 років, українські військові та добровольці з мужністю відстоюють територіальну цілісність, мир в нашій державі, протистоять збройній та інформаційній агресії з боку незрозумілих збройних угруповань і країни агресора – Росії. Однак, саме в той час, коли необхідно консолідуватися і продовжувати боротьбу на всіх фронтах, інформаційний простір заповнюється пропагандою агресії на Сході України і незаконної анексії Криму”, – йдеться в заяві.