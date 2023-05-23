Джерело: пресслужба МВФ.
“Сьогодні місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає спільно з представниками української влади обговорення заходів у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF)”, – йдеться у повідомленні.
У межах першого дня місії представники МВФ планують оцінити результати країни на шляху виконання умов чотирирічної програми розширеного фінансування. Місія зробить висновок щодо розвитку економічних та фінансових подій в Україні, оновить перспективи та ризики для економіки, спираючись на базовий сценарій і також розгляне запасний план у разі негативного перебігу подій.
Крім того, спеціалісти МВФ оцінять прогрес виконання політичних зобов’язань, а також зобов’язань у галузях податково-бюджетної політики та грошово-кредитної політики.
- В Організації Об’єднаних Націй порахували, скільки може знадобитися коштів для відновлення української інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої внаслідок російської агресії. Вартість відновлення сягає щонайменше 411 мільярдів доларів.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на саміті Ради Європи в Ісландії заявив, що європейські країни сподіваються створити “реєстр”, щоб “забезпечити відповідальність за злочини, скоєні в Україні”.
- 17 лютого у Нідерландах офіційно погодилися на створення в Гаазі міжнародної організації – Реєстру збитків, яких російська агресія завдала Україні.