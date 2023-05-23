Постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян повідомив, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) сьогодні, 23 травня, розпочала свою роботу в Україні.

Джерело: пресслужба МВФ.

“Сьогодні місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає спільно з представниками української влади обговорення заходів у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF)”, – йдеться у повідомленні.

У межах першого дня місії представники МВФ планують оцінити результати країни на шляху виконання умов чотирирічної програми розширеного фінансування. Місія зробить висновок щодо розвитку економічних та фінансових подій в Україні, оновить перспективи та ризики для економіки, спираючись на базовий сценарій і також розгляне запасний план у разі негативного перебігу подій.

Крім того, спеціалісти МВФ оцінять прогрес виконання політичних зобов’язань, а також зобов’язань у галузях податково-бюджетної політики та грошово-кредитної політики.