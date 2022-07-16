Посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер звернув увагу на деталі звіту щодо широкомасштабної війни Росії проти України. Також він вказав на докази, які показують, що російські війська здійснювали цілеспрямовані організовані вбивства та зґвалтування мирних жителів у Бучі.

Про це йдеться на сайті місії США при ОБСЄ.

14 липня відбулося засідання постійної ради ОБСЄ у Відні, де був презентований звіт щодо широкомасштабної війни Росії проти України, який охоплює період з 1 квітня 2022 року до 25 червня 2022 року.

На засіданні посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер зауважив, що напади Росії на Україну досі тривають, навіть під час цього засідання.

“Колеги, цей звіт було неприємно читати. Масштаби звірств Росії величезні”, – наголосив Майкл Карпентер.

Під час засідання цитувалися численні повідомлення про зґвалтування та сексуальне насильство жінок і дівчат з боку збройних сил Росії. У звіті згадується випадок 23-річної Каріни Єршової у Бучі, яку російські війська викрали, зґвалтували, катували і згодом розстріляли.

У звіті також згадується доповідь Уповноваженої з прав людини Людмили Денісової про те, що 25 дівчат віком від 14 до 24 років утримувалися у підвалі в Бучі та були зґвалтовані російськими військами, внаслідок чого дев’ять з них завагітніли. Також у повідомленні йдеться про сексуальне насильство з боку російських військових щодо однорічного хлопчика та зґвалтування 78-річної жінки.

У звіті зазначається, що події щодо міст Буча та Ірпінь, які відвідала місія, є двома яскравими прикладами порушень міжнародного гуманітарного права відповідно до Женевських конвенцій та Додаткових протоколів до них, які є воєнними злочинами.

Крім того, у звіті йшлося про те, що деякі випадки насильницьких дій, які порушують міжнародне право, які були неодноразово задокументовані під час повномасштабного вторгнення РФ, такі як цілеспрямовані вбивства, насильницькі зникнення або викрадення цивільних осіб, відповідають кваліфікації “широкого або систематичного нападу”.

Зокрема, у звіті було задокументовано, що російські війська в Бучі системно грабували людей, загиблих і тих, хто все ще перебуває в місті.

У доповіді наголошується на тому, що масове насильницьке переміщення цивільного населення з окупованої території на територію окупаційної держави заборонено Женевськими конвенціями 1949 року, і така практика вважається воєнним злочином.

“Попри цю чітку заборону, понад 1,3 мільйона українських цивільних осіб були депортовані проти їх волі до Росії, у тому числі понад 200 000 дітей”, – йдеться у повідомленні.

Також у звіті наводяться докази того, що десятки тисяч мирних жителів утримуються у фільтраційних таборах, а потім перевозяться до місць ув’язнення на території Росії або так званих “ДНР” та “ЛНР”.

“Ми не повинні заспокоюватися, доки не буде притягнуто до відповідальності осіб, які вчинили ці жахливі дії, та інших осіб у ланці командування, які несуть за них відповідальність”, – зазначив Майкл Карпентер.

За його словами, Сполучені Штати Америки докладуть усіх зусиль для того, щоб притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах та інших звірствах скоєних на території України.