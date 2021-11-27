Голова Православної церкви України митрополит Епіфаній у День пам'яті жертв Голодоморів сказав, що ті трагедії назавжди лишиться у нашій національній пам’яті.

Про це митрополит Епіфаній написав на своїй сторінці у Facebook.

“Виповнилося вже століття від початку першого з цілої низки організованих більшовиками, свідомо спланованих Голодоморів в Україні. Але досі нам болять не дати – щемить серце та несправедливість, ненависть, брехня, безкарні вбивства, злочини проти людяності, сплановане масове винищення нашого народу безбожницькою комуністично-більшовицькою владою”, – сказав Епіфаній.

Він наголосив, що майже три десятиліття український народ потерпав від навмисно спланованих Голодоморів та від їхніх наслідків, а “потім ще кілька десятиліть – від брехні, мовчання і залякування за свідчення правди про ті злочини”.

“То був не голод, то був спланований голодомор, і не один, а щонайменше три”.

За словами митрополита, Голодомор назавжди лишиться у національній пам’яті українців.

“Його наслідки всі ми відчуватимемо ще довго, бо навіть ті, хто пережив ту біду, мали серйозні психологічні й духовні рани, непоправний біль від втрати найрідніших – батьків, дітей – а це не могло не вплинути на світосприйняття, поведінку, характери”, – сказав очільник ПЦУ.

Голова Православної церкви України закликав молитися за всіх жертв Голодоморів, щоби їхні душі були з Богом.

День пам’яті жертв Голодоморів

26 листопада 1998 року президент Леонід Кучма підписав указ про те, щоб в четверту суботу листопада вшановувати День пам’яті жертв голодоморів. Пізніше цей день отримав назву “День пам’яті жертв голодоморів і політичних репресій”.

21 травня 2007 року президент Віктор Ющенко повернув назву – “День пам’яті жертв голодоморів”.

Традиційно о 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання.