Сьогодні, 1 жовтня, між Грецією та Болгарією запрацював газопровід, який допоможе зменшити залежність Південно-Східної Європи від російського газу та підвищити енергетичну безпеку.

Про це повідомляє Reuters.

182-кілометровий трубопровід забезпечить потреби Болгарії, яка бореться за постачання газу за доступними цінами з кінця квітня, коли російський “Газпром” зупинив постачання через відмову Болгарії платити в рублях.

Нагадаємо, що Росія скоротила постачання газу до Європи після того, як Захід запровадив санкції проти Москви через її широкомасштабне вторгнення в Україну. Через це країни Європейського Союзу змушені шукати альтернативні постачання на тлі різкого зростання цін.

У повідомленні зазначається, що трубопровід “Інтерконектор Греція-Болгарія “(IGB) транспортуватиме 1 мільярд кубометрів азербайджанського газу до Болгарії.

З початковою потужністю 3 млрд кубометрів на рік і планами згодом збільшити її до 5 млрд кубометрів, трубопровід може постачати неросійський газ до сусідніх країн: Сербії, Північної Македонії, Румунії та далі до Молдови й України.

Цей газопровід транспортуватиме газ із північного грецького міста Комотіні до Старої Загори в Болгарії. IGB пов’язаний з іншим газопроводом, частиною Південного газотранспортного коридору, який транспортує азербайджанський газ до Європи.

“Цей трубопровід змінює правила гри. Він змінює ситуацію для Болгарії та енергетичної безпеки Європи. Це означає незалежність від російського газу”, – сказала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

А також вона додала, що й у Болгарії, і по всій Європі люди відчувають наслідки повномасштабної війни РФ проти України. Проте завдяки таким проєктам Європа матиме достатньо газу взимку.