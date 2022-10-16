Між представниками Китаю та НАТО спалахнула суперечка щодо України

В Ісландії, на міжнародній конференції Arctic Circle, голова військового комітету НАТО Роб Бауер зіштовхнувся з китайським дипломатом через те, що Китай не засудив російське вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg.

Надзвичайно відвертий обмін між адміралом Робом Бауером та послом Китаю в Ісландії Хе Рулонгом відбувся після виступу Бауера про роль НАТО в регіоні на щорічній Асамблеї полярного кола.

Офіцер ВМС Нідерландів, наголосив, що Китай “не поділяє цінностей і підриває заснований на правилах міжнародний порядок”.

Своєю чергою, китайський посланник виступив із залу, щоб кинути виклик, зауваживши, що “зауваження адмірала сповнені зарозумілості”.

Це викликало обурення з боку посадовця НАТО.

“У мене є до вас запитання, оскільки ви підкреслюєте принцип суверенітету та важливість міжнародно визнаних кордонів у світі”, — зауважив Бауер, викликавши оплески. “Я маю рацію, чи не так? То чому тоді можливо, що Китай досі не засуджує напад РФ на Україну?”.

Погляд Китаю на “українську кризу” містить історичну перспективу, і світ повинен “зрозуміти першопричину”, — сказав він, викликавши розсіяний сміх, коли назвав Китай “миротворцем у світі”.

Китай чинив опір закликам США засудити війну президента РФ Володимира Путіна в Україні, хоча на початку цього тижня Пекін заявив, що “стурбований” нещодавніми ракетними ударами Москви по цивільних цілях.

Генеральна Асамблея ООН засудила анексію РФ частини східної України під час символічного голосування 12 жовтня, проголосувавши 143 проти 5, водночас 35 країн, зокрема Індія та Китай, утрималися, щоб схвалити резолюцію, яку підтримує Захід.

Довідка. Асамблея Arctic Circle — це щорічне міжнародне зібрання, присвячене Арктиці, за участю урядів, організацій корінного населення та науковців.