Міністри закордонних справ України та Ісландії підписали угоду про повітряне сполучення, яка створює можливість регулярних прямих авіарейсів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Угоду між українським Кабміном та урядом Ісландії підписали голова МЗС України Дмитро Кулеба та його ісландська колега Тордіс Колбрун Рейкдал Гілфадоттір у ході зустрічі Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Стокгольмі (Швеція).

“Угода не лише дозволить з’єднати Україну та Ісландію прямими регулярними авіарейсами. Вона також створить нові можливості для подорожей українців та додатково відкриє нашу країну світові. Крім того, регулярне авіасполучення сприятиме розвитку туризму, бізнесу та міжлюдських зв’язків, що додатково розвине відносини між нашими дружніми країнами”, — зазначив Дмитро Кулеба.

Угода створює можливість регулярного прямого авіасполучення між Україною та Ісландією.

Що передбачає угода

Крім можливості регулярного прямого авіасполучення між Україною та Ісландією, угода також:

визначає порядок регулювання міжнародних польотів між двома країнами та порядок призначення авіапідприємств;

встановлює умови надання дозволів на виконання регулярних польотів;

передбачає взаємне визнання посвідчень членів екіпажу;

містить положення щодо авіаційної безпеки;

встановлює механізм інспектування авіапідприємств для оцінки їх відповідності стандартам Міжнародної організації цивільної авіації.

Крім того, міністри обговорили перспективи розвитку двосторонньої співпраці, зокрема у галузі геотермальної енергетики.