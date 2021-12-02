У межах новоствореного Європейського фонду забезпечення миру Європейський союз надасть Україні 31 мільйон євро на зміцнення обороноздатності.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

Міністр заявив, що українська делегація високо цінує цей крок, який вкотре засвідчив стратегічний характер відносин України з Європейським Союзом.

Очільник МЗС стверджує, що це є результатом наполегливої та системної роботи.

Також Кулеба написав, що пакет допомоги охоплюватиме надання матеріально-технічної допомоги для розвитку та зміцнення потенціалу Збройних Сил України за чотирма напрямами: медицини, інженерних спроможностей та заходів із розмінування, мобільності та логістики, кібербезпеки.

Передбачається надання загалом 31 млн євро протягом періоду 36 місяців.

В українському МЗС уточнили, що кошти надаються на медичні потреби військових, включно з польовими госпіталями, а також заходи з розмінування, мобільності, логістики та кібербезпеки.

У перспективі діапазон співпраці може бути розширений шляхом залучення інших пріоритетних напрямів та потреб на розвиток обороноздатності України.

Довідка. Європейський фонд забезпечення миру (European Peace Facility) створено на початку 2021 року як фінансовий інструмент, що покриватиме усі зовнішні дії, що мають військові або оборонні аспекти, з метою запобігання конфліктам, підтримання миру та посилення міжнародної безпеки та стабільності.

Бюджет фонду (окремого від бюджету ЄС) на 2021-2027 роки становитиме близько 5 млрд євро і буде наповнюватиметься внесками країн-членів ЄС.