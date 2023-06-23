Міністерство цифрової трансформації України та транснаціональна корпорація Cisco, яка є одним із найбільших виробників телекомунікаційного обладнання у світі, підписали меморандум про співпрацю.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України.

Відтак, сторони спільно розвиватимуть проєкти із цифрової освіти та впроваджуватимуть більше інновацій у межах програми Country Digital Acceleration (CDA).

Програма CDA працює в понад 48 країнах світу, тепер серед переліку й Україна.

Разом із Cisco Мінцифри працюватиме над освітніми проєктами, цифровими ініціативами та розвитком платформи “Дія.Освіта”. Зокрема:

Cisco надасть контент для освітніх серіалів у сфері ІТ на “Дія.Освіта”;

Компанія поділиться інструментом Cisco Talent Bridge Matching Engine. Він допоможе менеджерам з персоналу швидше шукати кандидатів, а студентам – роботу;

Цифрові школи – Cisco надасть 1600 маршрутизаторів з точками доступу Wi-Fi і 1000 вебкамер для шкіл;

CDTO зможуть відвідувати офіси та центри Cisco в різних країнах, щоб обмінюватися досвідом.

Крім того, Мінцифри разом із Cisco працюватиме над розробкою та впровадженням інноваційної стратегії України.