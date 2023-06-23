Джерело: Міністерство цифрової трансформації України.
Відтак, сторони спільно розвиватимуть проєкти із цифрової освіти та впроваджуватимуть більше інновацій у межах програми Country Digital Acceleration (CDA).
Програма CDA працює в понад 48 країнах світу, тепер серед переліку й Україна.
Разом із Cisco Мінцифри працюватиме над освітніми проєктами, цифровими ініціативами та розвитком платформи “Дія.Освіта”. Зокрема:
- Cisco надасть контент для освітніх серіалів у сфері ІТ на “Дія.Освіта”;
- Компанія поділиться інструментом Cisco Talent Bridge Matching Engine. Він допоможе менеджерам з персоналу швидше шукати кандидатів, а студентам – роботу;
- Цифрові школи – Cisco надасть 1600 маршрутизаторів з точками доступу Wi-Fi і 1000 вебкамер для шкіл;
- CDTO зможуть відвідувати офіси та центри Cisco в різних країнах, щоб обмінюватися досвідом.
Крім того, Мінцифри разом із Cisco працюватиме над розробкою та впровадженням інноваційної стратегії України.
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- Мінцифра, Держспецзв’язку та Міністерство цифровізації Японії підписали тристоронній меморандум про співпрацю у сфері цифрової трансформації.