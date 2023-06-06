США висловили підтримку Україні в боротьбі з російською агресією та анонсували, що у співпраці з Конгресом нададуть додаткові 37 мільйонів доларів кібердопомоги.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України.

Відповідну заяву зробила делегація США під час зустрічі в Естонії, де відбувся п’ятий щорічний кібердіалог України та Сполучених Штатів Америки з питань кіберполітики.

Кошти будуть спрямовані на посилення кіберстійкості України, а також захист критично важливих мереж і цифрової інфраструктури.

Під час кібердіалогу сторони поділилися поглядами на роль кібербезпеки в довгостроковому цифровому розвитку України. Також обговорили потенційну майбутню співпрацю між Україною та США з кібернетичних питань. Зокрема, щодо обміну досвідом, який Україна отримала під час постійного підвищення рівня кібернетичної та цифрової політики.

Включно з анонсованою фінансовою підтримкою, з лютого 2022 року загальна сума допомоги США становитиме 82 мільйони доларів на вдосконалення кіберстійкості України та понад 120 мільйонів доларів з 2016 року. Це дало змогу посилити кіберспроможності України, вчасно виявляти кіберінциденти та загрози й реагувати на них.

“Наразі Мінцифра фокусується на розбудові екосистеми цифрової стійкості. Підтримка США є важливим показником подальшого розвитку цієї стратегії. Ми вдячні колегам за сприяння в посиленні кіберспроможностей України і забезпеченні інструментів захисту критичної, зокрема цифрової, інфраструктури”, – зазначив заступник міністра цифрової трансформації України Георгій Дубинський.