Про це повідомляється на сайті МДС.
Міжнародний демократичний союз зазначає, що наразі Україні вистачає зовнішніх проблем: розміщення російських збройних сил на кордоні, кібернапади та політичні провокації російського керівництва. Дії РФ суперечать основоположному акту НАТО-Росія 1997 року та ключовим принципам міжнародного права.
“Водночас демократичний статус України знаходиться під загрозою з внутрішніх причин. Нинішні дії уряду Зеленського проти парламентської опозиції є неприйнятними”, — наголосили у повідомленні.
В Міжнародному демократичному союзі обвинувачення Офісу Генерального прокурора назвали “хлипкими” та “безпідставними”, а самі дії схожими на реванш. Вони наголосили, що під час величезної загрози президент повинен звернутися до політичної опозиції, щоб об’єднати національну рішучість проти зовнішньої агресії.
“Використання зовнішньої загрози для зведення внутрішніх політичних рахунків тільки грає на руку агресору”, — додали в МДС.
- Нагадаємо, що колишній Прем’єр-міністр Швеції, нині політичний діяч та дипломат Карл Більдт вважає, що президент України Володимир Зеленський зосереджений на арешті п’ятого президента України та лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка більше ніж на об’єднанні України проти російської загрози.
- Також у Державному бюро розслідувань заявили, що п’ятий президент України Петро Порошенко не планував їхати до Варшави до Стамбулу до спроби вручення йому підозри. Адвокат Порошенка Ігор Головань стверджує, що ДБР незаконно стежать за п’ятим президентом і, що вони напевне знають, що поїздка була давно запланована.
- Пресслужба ДБР повідомляє, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.
- Печерський районний суд Києва призначив засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату “Європейської Солідарності”, п’ятому президентові України Петру Порошенку.