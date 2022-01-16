Міжнародний демократичний союз (МДС) стурбований внутрішньою ситуацією в Україні через обвинувачення колишнього президента Петра Порошенка. Рух називає рішення влади вибірковим та політично вмотивованим переслідуванням ключового політичного опонента.

Про це повідомляється на сайті МДС.

Міжнародний демократичний союз зазначає, що наразі Україні вистачає зовнішніх проблем: розміщення російських збройних сил на кордоні, кібернапади та політичні провокації російського керівництва. Дії РФ суперечать основоположному акту НАТО-Росія 1997 року та ключовим принципам міжнародного права.

“Водночас демократичний статус України знаходиться під загрозою з внутрішніх причин. Нинішні дії уряду Зеленського проти парламентської опозиції є неприйнятними”, — наголосили у повідомленні.

В Міжнародному демократичному союзі обвинувачення Офісу Генерального прокурора назвали “хлипкими” та “безпідставними”, а самі дії схожими на реванш. Вони наголосили, що під час величезної загрози президент повинен звернутися до політичної опозиції, щоб об’єднати національну рішучість проти зовнішньої агресії.