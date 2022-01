Про це повідомляють #Букви з посиланням на заяву Більдта в Twitter.

Наразі Карл повертається додому з Києва до Швеції. На тлі загрози агресії з боку РФ та масової атаки хакерів, яка відбулася в Україні в ніч з 13 на 14 січня, політичний діяч висловив свою стурбованість щодо дій Володимира Зеленського.

And I’m now heading home from Kyiv 🇺🇦. It’s always inspiring, but today I’m deeply worried by President @ZelenskyyUa being more focused on arresting political opponent – now opposition leader @poroshenko – than on uniting his country against the 🇷🇺 threat. pic.twitter.com/WRBIp9TN7C

— Carl Bildt (@carlbildt) January 15, 2022