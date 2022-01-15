Про це повідомляють #Букви з посиланням на заяву Більдта в Twitter. 

Наразі Карл повертається додому з Києва до Швеції. На тлі загрози агресії з боку РФ та масової атаки хакерів, яка відбулася в Україні в ніч з 13 на 14 січня, політичний діяч висловив свою стурбованість щодо дій Володимира Зеленського. 

Сьогодні я глибоко стурбований тим, що президент Зеленський більше зосереджений на арешті політичного опонента, лідера опозиції Порошенка, ніж на об’єднанні своєї країни проти загрози”, — зазначив колишній Прем’єр-міністр Швеції. 

Раніше Карл вже коментував ситуацію в Україні щодо кібератак на урядові вебсайти, стверджуючи, що вони не схожі на одні з приватних хакерських атак. 