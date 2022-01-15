Колишній Прем’єр-міністр Швеції, нині політичний діяч та дипломат Карл Більдт зазначив, що Президент України Володимир Зеленський зосереджений на арешті п'ятого президента України та лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка більше ніж на об’єднанні України проти російської загрози.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на заяву Більдта в Twitter.

Наразі Карл повертається додому з Києва до Швеції. На тлі загрози агресії з боку РФ та масової атаки хакерів, яка відбулася в Україні в ніч з 13 на 14 січня, політичний діяч висловив свою стурбованість щодо дій Володимира Зеленського.

Сьогодні я глибоко стурбований тим, що президент Зеленський більше зосереджений на арешті політичного опонента, лідера опозиції Порошенка, ніж на об’єднанні своєї країни проти загрози”, — зазначив колишній Прем’єр-міністр Швеції.

And I’m now heading home from Kyiv 🇺🇦. It’s always inspiring, but today I’m deeply worried by President @ZelenskyyUa being more focused on arresting political opponent – now opposition leader @poroshenko – than on uniting his country against the 🇷🇺 threat. pic.twitter.com/WRBIp9TN7C — Carl Bildt (@carlbildt) January 15, 2022

Раніше Карл вже коментував ситуацію в Україні щодо кібератак на урядові вебсайти, стверджуючи, що вони не схожі на одні з приватних хакерських атак.