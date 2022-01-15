Про це повідомляють #Букви з посиланням на заяву Більдта в Twitter.
Наразі Карл повертається додому з Києва до Швеції. На тлі загрози агресії з боку РФ та масової атаки хакерів, яка відбулася в Україні в ніч з 13 на 14 січня, політичний діяч висловив свою стурбованість щодо дій Володимира Зеленського.
Сьогодні я глибоко стурбований тим, що президент Зеленський більше зосереджений на арешті політичного опонента, лідера опозиції Порошенка, ніж на об’єднанні своєї країни проти загрози”, — зазначив колишній Прем’єр-міністр Швеції.
And I’m now heading home from Kyiv 🇺🇦. It’s always inspiring, but today I’m deeply worried by President @ZelenskyyUa being more focused on arresting political opponent – now opposition leader @poroshenko – than on uniting his country against the 🇷🇺 threat. pic.twitter.com/WRBIp9TN7C
— Carl Bildt (@carlbildt) January 15, 2022
Раніше Карл вже коментував ситуацію в Україні щодо кібератак на урядові вебсайти, стверджуючи, що вони не схожі на одні з приватних хакерських атак.
- Також у Державному бюро розслідувань заявили, що п’ятий президент України Петро Порошенко не планував їхати до Варшави до Стамбулу до спроби вручення йому підозри. Адвокат Порошенка Ігор Головань стверджує, що ДБР незаконно стежать за п’ятим президентом і що вони напевне знають, що поїздка була давно запланована.
- Пресслужба ДБР повідомляє, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.
- Печерський районний суд Києва призначив засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату “Європейської Солідарності”, п’ятому президентові України Петру Порошенку.
- Депутатки Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель і Раса Юкнявічене виклали журналістам своє ставлення до кримінального провадження проти п’ятого президента України, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка.
- Заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради закликала стежити за історією зі звинуваченням лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка у державній зраді та за арештом майна.