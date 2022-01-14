Про це йдеться на сайті ДБР.

Як зазначено у повідомлені, Печерський районний суд Києва призначив засідання з кримінального провадження за злочинною схемою постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям “Л/ДНР”. Клопотання про обрання у вигляді утримання під вартою Петра Порошенка буде розглянуто 17 січня 2022 року об 11:00.

Також ДБР оприлюднило лист від Печерського райсуду Києва, в якому повідомляється, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.