Про це йдеться на сайті ДБР.
Як зазначено у повідомлені, Печерський районний суд Києва призначив засідання з кримінального провадження за злочинною схемою постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям “Л/ДНР”. Клопотання про обрання у вигляді утримання під вартою Петра Порошенка буде розглянуто 17 січня 2022 року об 11:00.
Також ДБР оприлюднило лист від Печерського райсуду Києва, в якому повідомляється, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.
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