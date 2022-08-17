На територіях Донецької області, які були окуповані російськими загарбниками з 2014 року, чоловікам не дозволяють виїжджати за межі так званої "ДНР".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, чоловіків з реєстрацією у Донецьку, Макіївці, Горлівці або іншого містечка Донецької області, яке було окуповано з 2014 року не випускають за кордон так званої “ДНР”.

“Ані в Росію, ані навіть в окуповану частину Запоріжжя. Мобілізаційний резерв замкнуто в “банановій республіці”, – зазначив Петро Андрющенко.

Проте за 40 тисяч рублів можна отримати довідку, яка свідчить про те, що людина не підлягає мобілізації. А потім ще за 40 тисяч хабаря на митниці так званої “ДНР” можна буде виїхати в Росію.

Петро Андрющенко зауважив, що такі послуги доступні не всім, але користуються останнім часом великим попитом. Адже тих, хто бажає виїхати з так званої “ДНР” значно більше, аніж тих, хто хоче залишитися там і померти за “ідеали путінізму”.

“Це майбутнє, яке чекає мешканців Маріуполя вже дуже скоро. Тому чоловікам варто їхати вже зараз. Поки без ризику і безплатно, якомога далі від пекла”, – наголосив міський голова Маріуполя Петро Андрющенко.

Натомість у тимчасово окупованих містах Луганської області російські загарбники проводять “примусову мобілізацію”. Для цього вони обмінюють гроші та харчі на інформацію про чоловіків призовного віку. Окупанти вдаються до нових методів примусової мобілізації. Відтак під час обходів багатоповерхових будинків загарбники пропонують літнім людям невеликі суми грошей або харчові продукти в обмін на інформацію про чоловіків призовного віку.