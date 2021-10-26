Компанія Moderna запропонувала вводити свої вакцини проти коронавірусу дітям віком від 6 до 11 років, оскільки доведено "ефективність щеплень".

Про це повідомляє американське видання USA TODAY.

У Moderna пояснили, що їх вакцина “продемонструвала надійну імунну відповідь” протягом дослідження серед 4,5 тис. дітей. Це було плацебо-контрольоване дослідження, де реципієнтам вводили по дві дози вакцини. Зважаючи, що реципієнтами були діти, дози вакцин були вдвічі меншими. Серед побічних ефектів було зафіксовано такі, як: втома, головний біль, підвищення температури тіла та біль у місці ін’єкції.

Тепер Moderna планує “найближчим часом” передати Управлінню з контролю за продовольством та медикаментами (FDA) США запит щодо надання дозволу їх компанії робити щеплення проти коронавірусу їх вакциною.

Головний виконавчий директор Moderna Стефан Бансель з цього приводу зауважив:

“Нас підбадьорює рівень імуногенності та безпеки… Ми з нетерпінням чекаємо на подання заявки до регуляторних органів у всьому світі”.

Поки що FDA не дало відповіді Moderna щодо схвалення вакцин для підлітків (12 – 17 років), хоча компанія передала заявку разом з результатами дослідження ще в червні.

Влада Сполучених Штатів Америки планує розпочати імунізацію проти COVID-19 дітей від 5 до 11 років вже найближчим часом.