Про це повідомляє американське видання USA TODAY.
У Moderna пояснили, що їх вакцина “продемонструвала надійну імунну відповідь” протягом дослідження серед 4,5 тис. дітей. Це було плацебо-контрольоване дослідження, де реципієнтам вводили по дві дози вакцини. Зважаючи, що реципієнтами були діти, дози вакцин були вдвічі меншими. Серед побічних ефектів було зафіксовано такі, як: втома, головний біль, підвищення температури тіла та біль у місці ін’єкції.
Тепер Moderna планує “найближчим часом” передати Управлінню з контролю за продовольством та медикаментами (FDA) США запит щодо надання дозволу їх компанії робити щеплення проти коронавірусу їх вакциною.
Головний виконавчий директор Moderna Стефан Бансель з цього приводу зауважив:
“Нас підбадьорює рівень імуногенності та безпеки… Ми з нетерпінням чекаємо на подання заявки до регуляторних органів у всьому світі”.
Поки що FDA не дало відповіді Moderna щодо схвалення вакцин для підлітків (12 – 17 років), хоча компанія передала заявку разом з результатами дослідження ще в червні.
Влада Сполучених Штатів Америки планує розпочати імунізацію проти COVID-19 дітей від 5 до 11 років вже найближчим часом.
- Нагадаємо, у США розпочалася підготовка до вакцинації проти коронавірусу дітей віком від 5 років. Для цього передбачено створення окремих кімнат імунізації, а також спеціальні шприци й голки меншого розміру.
- 24 червня Всесвітня організація охорони здоров’я дозволила щеплювати проти коронавірусу дітей від 12 років, але лише однією вакциною — Pfizer/BionTech.
- На Всесвітньому конгресі вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) препарат компанії Moderna і Національного інституту здоров’я США (NIH) визнали найкращою вакциною проти COVID-19.