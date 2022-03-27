З початку війни народилося 15 тисяч українських дітей, котрі не знають, що таке мир. І замість мирного неба вони бачать бетонну стелю темного підвалу.

Про це розповіла Олена Зеленська в колонці щоденної британської газети Daily Mail.

27 березня у Великій Британії відзначають День матері.

“Мене недавно запитали, чи плачу я під час війни? Так плачу. Коли бачу, наприклад, могилу на подвір’ї звичайного житлового комплексу. На ній – саморобна табличка: “Мама… Син…” і дати. Так сусіди ховають загиблих під постійними обстрілами в наших містах – Маріуполі, Бучі, Гостомелі. Ще на початку війни я зверталася до російських матерів: як їм те, що їхні сини вбивають наших дітей? Кидають на них бомби, шматують з мінометів?”, – запитала перша леді.

Вона зауважила, що від початку війни народилося 15 тисяч українських дітей, які вже не знають, що таке мир.

Та закликала пам’ятати і повторювати страшну істину: російські загарбники вбивають українських дітей.

Зеленська наголосила, що важливо розповісти це російським мамам — щоб вони знали, що саме відправляють робити їхніх синів в Україну.