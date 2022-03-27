Про це розповіла Олена Зеленська в колонці щоденної британської газети Daily Mail.
27 березня у Великій Британії відзначають День матері.
“Мене недавно запитали, чи плачу я під час війни? Так плачу. Коли бачу, наприклад, могилу на подвір’ї звичайного житлового комплексу. На ній – саморобна табличка: “Мама… Син…” і дати. Так сусіди ховають загиблих під постійними обстрілами в наших містах – Маріуполі, Бучі, Гостомелі. Ще на початку війни я зверталася до російських матерів: як їм те, що їхні сини вбивають наших дітей? Кидають на них бомби, шматують з мінометів?”, – запитала перша леді.
Вона зауважила, що від початку війни народилося 15 тисяч українських дітей, які вже не знають, що таке мир.
Та закликала пам’ятати і повторювати страшну істину: російські загарбники вбивають українських дітей.
Зеленська наголосила, що важливо розповісти це російським мамам — щоб вони знали, що саме відправляють робити їхніх синів в Україну.
“Покажіть ці обличчя російським жінкам — і нагадайте їм, що їхні чоловіки, брати, земляки вбивають українських дітей — таких же, як у них. Нагадайте їм, що мовчання робить їх співучасниками цих смертей”, – зазначила дружина президента.
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