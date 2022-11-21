Початок тижня прогнозують холодним та зі значними опадами у вигляді мокрого снігу. Втім, для мешканців Сходу та Півдня ситуація не стане критичною.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Найхолодніше буде на Півночі Україна — температура коливатиметься від 3 до 5 градусів морозу. Не краща ситуація на Заході, хоча холод буде менш відчутний — вдень синоптики обіцяють від -2 до -3 градусів.

Крім того, у Центральних областях місцями будуть плюсові позначки, однак падатиме мокрий сніг. У столиці вдень буде близько 0 градусів за Цельсієм та значні мокрі опади.

На Півдні та Сході температура може досягати +15 градусів вдень, хоча сподіватися на відсутність мокрого снігу не варто. Найтепліше — у Криму.

Водночас в Українському гідрометеорологічному центрі попередили про те, що таке ускладнення погоди призведе до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях. Тому, водіям варто бути дуже обережними на дорозі.