Молдова відправила в Україну гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків паводків в західних областях.

Про це повідомило молдавське видання Newsmaker.

За інформацією молдавського міністерства внутрішніх справ, в Україну були відправлені в якості гуманітарної допомоги бензопили, генератори, мотонасоси, поліпропіленові мішки і спеціальні мішки.

Уточнюється, що обладнання буде доставлено до Чернівців.