Про це повідомило молдавське видання Newsmaker.
За інформацією молдавського міністерства внутрішніх справ, в Україну були відправлені в якості гуманітарної допомоги бензопили, генератори, мотонасоси, поліпропіленові мішки і спеціальні мішки.
Уточнюється, що обладнання буде доставлено до Чернівців.
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