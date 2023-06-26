Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що заколот глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у Росії був "монстром, що діє проти свого творця".

Джерело: The Guardian.

Він наголосив, що нестабільність у Росії є небезпечною, враховуючи її ядерний арсенал. На Люксембурзькому саміті це питання буде головною темою порядку денного.

“Політична система демонструє слабкість, а військова потуга тріщить, – сказав Боррель. – Найважливіший висновок – це війна проти України, розпочата Путіним, і монстр, якого Путін створив разом із “Вагнером”, монстр воює, монстр діє проти свого творця”.

За його словами, прикро бачити, що ядерна держава, Росія, переходить “у фазу політичної нестабільності”.

Під час зустрічі глави МЗС обговорювали ситуацію, коли вагнерівці почали йти військовою колоною на Москву. Очільниця німецького відомства Анналена Бербок зазначила, що жорстока загарбницька війна руйнує і саму Росію.

“Ми бачимо величезні тріщини у російській пропаганді”, – додала вона.

На думку шведського міністра Тобіаса Біллстрьома, нині зарано робити аналіз, але події вихідних привернули увагу до потенційного членства України в ЄС. Він підкреслив на важливості підтримати Україну, щоб вона могла відвоювати свою територію.

“Ми матимемо гарну можливість сісти і поговорити про майбутню політику щодо України, коли справа доходить до інтеграції в ЄС, – сказав Біллстрьом. – І коли справа доходить до надання як політичної, так і військової, гуманітарної та фінансової підтримки Україні, поки Україна повністю не відновить свою територіальну цілісність”.

Нова міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен теж вважає, що поки що зарано говорити, до чого це призведе. Проте очевидно, що події вихідних продовжуватимуть впливати на те, як Путіна бачать всередині країни, а також на те, як Росію бачить зовнішній світ.

“Це звичайне явище для авторитарних держав, що все здається дуже стабільним, поки одного дня нічого не залишиться стабільним. І я очікую такого розвитку подій і для Росії”, – резюмувала вона.