Moody's Investors Service 12 червня підвищило довгостроковий рейтинг уряду України по емітенту та пріоритетних незабезпечених рейтингам до B3 з Caa1. Прогноз по рейтингах стабільний.

Про це повідомляється у пресрелізі Moody’s.

Основною причиною підвищення рейтингу країни є виділення Міжнародним валютним фондом (МВФ) чергового кредиту. У Moody’s очікують, що нова програма МВФ допоможе закріпити прогрес реформ, досягнутий в останні роки.

Одночасно Moody’s підтвердило пріоритетний незабезпечений рейтинг Ca за єврооблігаціями на суму 3 мільярди доларів, які Україна продала в грудні 2013 року. Єдиним, хто оскаржив облігації, було російське уряд. Облігації оскаржується через міжнародну збройного конфлікту між двома урядами. Уряд Росії (Baa3 stable) подало до англійського суду на Україну за погашення облігації.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підвищення рейтинговим агентством Moody’s Investors Service кредитного рейтингу України до В3 зі “стабільним” прогнозом є потужним позитивним сигналом для українських та іноземних інвесторів.

Moody’s вважає, що перспективи реформ, необхідних для подальшого поліпшення кредитного профілю України, погіршуються, оскільки влада зосереджені на реагуванні на тиск, що виникає в результаті спалаху коронавірусу.