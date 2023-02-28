Суд у Москві оштрафував американську компанію Wikimedia Foundation за те, що та відмовилась видалити з Вікіпедії статті про дії російських військових у Харкові, Лисичанську та Маріуполі під час війни проти України.

Про це сповіщає Forbes.

Сьогодні, 28 лютого, москвський суд оштрафував американську компанію Wikimedia Foundation, яка підтримує роботу онлайн-енциклопедії Вікіпедія, на 2 млн руб. ($27 000) за те, що та відмовилась видалити статті про дії збройних сил РФ на війні проти України.

Пояснюється, що штраф було накладено після того, як влада звинуватила Вікіпедію в “поширенні дезінформації” у статтях про російські військові частини. Організація заявила, що може оскаржити це рішення суду, але ще не ухвалила рішення.

“Поки що в історії судів у Росії Вікіпедія мала лише один успішний досвід оскарження судових вироків”, – сказав агентству голова російського відділення фонду Станіслав Козловський.

Зазначено, що після того, як Росія вторглася в Україну минулого року, РФ запровадила радикальні нові закони і передбачила штрафи чи блокування веб-сайтів, які поширюють інформацію про війну, що суперечить версії Кремля.

Як повідомляється, Wikimedia вже була оштрафована минулого року за те, що не видалила дві статті, повʼязані з війною, вони називалися “Ненасильницький опір громадянського населення України під час вторгнення Росії” та “Оцінки вторгнення Росії в Україну в 2022 році”.