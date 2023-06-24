У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що російська столиця готується до облоги: там введено режим контртерористичної операції.

Джерело: ГУР МОУ

Українська розвідка зауважила, що після початку військового заколоту вагнерівцями, вони вирушили до Москви. В низці регіонів Росії оголошено режим контртерористичної операції (КТО).

У зв’язку з цим російські силовики отримали дозвіл на:

– Прослуховування будь-яких розмов та перевірку переписки

– Проведення затримань та обшуків без додаткових погоджень

– Силовий доступ в приватні та службові приміщення

– Використання автомобільного транспорту громадян та організацій

– Відключення всіх видів зв’язку

– Видалення фізичних осіб з ділянок місцевості та об’єктів

“Наразі Москва практично ізольована силами поліцейських та військових підрозділів. На кожному перехресті та на виїздах з міста перебувають посилені патрулі. Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині. Зупинено рух міжрегіонального пасажирського транспорту”, – мовиться у повідомленні.

У ГУР додали, що також тимчасово зупинено вантажні та поштові перевезення. Проводиться масовий догляд автотранспорту з акцентом на великі закриті фургони.

“Практично зупинено рух цивільного та службового транспорту федеральною автомобільною трасою М4 “Дон” (Москва – Вороніж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новоросійськ). Всі смуги звільнено для руху військової та вантажної техніки. На всіх з’їздах з траси виставлено озброєні блок-пости”, – додали розвідники

Зазначається також, що у Москву стягують всю військову техніку, яка досі залишалась в резерві та прикордонних регіонах.