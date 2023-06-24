Джерело: ГУР МОУ
Українська розвідка зауважила, що після початку військового заколоту вагнерівцями, вони вирушили до Москви. В низці регіонів Росії оголошено режим контртерористичної операції (КТО).
У зв’язку з цим російські силовики отримали дозвіл на:
– Прослуховування будь-яких розмов та перевірку переписки
– Проведення затримань та обшуків без додаткових погоджень
– Силовий доступ в приватні та службові приміщення
– Використання автомобільного транспорту громадян та організацій
– Відключення всіх видів зв’язку
– Видалення фізичних осіб з ділянок місцевості та об’єктів
“Наразі Москва практично ізольована силами поліцейських та військових підрозділів. На кожному перехресті та на виїздах з міста перебувають посилені патрулі. Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині. Зупинено рух міжрегіонального пасажирського транспорту”, – мовиться у повідомленні.
У ГУР додали, що також тимчасово зупинено вантажні та поштові перевезення. Проводиться масовий догляд автотранспорту з акцентом на великі закриті фургони.
“Практично зупинено рух цивільного та службового транспорту федеральною автомобільною трасою М4 “Дон” (Москва – Вороніж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новоросійськ). Всі смуги звільнено для руху військової та вантажної техніки. На всіх з’їздах з траси виставлено озброєні блок-пости”, – додали розвідники
Зазначається також, що у Москву стягують всю військову техніку, яка досі залишалась в резерві та прикордонних регіонах.
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