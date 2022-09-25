Про це заявив президент у щоденному відеозверненні.
Він наголосив, що більшість мобілізаційних повісток у тимчасово окупованому Криму роздають саме кримським татарам. Президент назвав таке черговим елементом геноцидної політики Росії. За його словами, це ще одна причина, чому світ має негайно та жорстоко відреагувати.
“Злочинна мобілізація використовується Росією не лише для того, щоби подовжити страждання людей в Україні і ще більше дестабілізувати світ, але й для того, аби фізично знищити чоловіків – представників корінних народів, які живуть на територіях, які поки що, тимчасово контролюються Росією”, – сказав він.
Водночас на теренах РФ мобілізація вдарить саме по Дагестану, Кавказу, по корінних народах Сибіру тощо. Зеленський назвав залучення саме цих народів на війну проти України прорахованою імперською політикою.
Український президент закликав росіян “не підкорятися злочинній мобілізації”. Він порадив тікати, або здаватися в полон “за першої ж нагоди”.
- Президента України Володимира Зеленського визнали найвпливовішим євреєм 2022 року за версією видання The Jerusalem Post. За результатами рейтингу зазначено, що він змінив світовий устрій настільки помітно, чого не відбувалося з моменту падіння залізної завіси наприкінці 1980-х років.
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію у РФ. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, такий крок – це свідчення того, що Росія зіштовхнулась з низкою проблем під час невдалого повномасштабного вторгнення в Україну.
- Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що попри обіцянки російської влади мобілізовувати виключно резервістів, повістки роздають навіть тим, хто не має військового досвіду. На думку аналітиків це може викликати недовіру росіян до влади.