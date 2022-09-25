Президент Володимир Зеленський заявив, що Кремль використовує мобілізацію не тільки, щоб продовжити війну в Україні. Він наголосив, що Москва у такий спосіб має намір фізично знищити чоловіків, котрі є представниками корінних народів, які живуть на територіях РФ.

Про це заявив президент у щоденному відеозверненні.

Він наголосив, що більшість мобілізаційних повісток у тимчасово окупованому Криму роздають саме кримським татарам. Президент назвав таке черговим елементом геноцидної політики Росії. За його словами, це ще одна причина, чому світ має негайно та жорстоко відреагувати.

“Злочинна мобілізація використовується Росією не лише для того, щоби подовжити страждання людей в Україні і ще більше дестабілізувати світ, але й для того, аби фізично знищити чоловіків – представників корінних народів, які живуть на територіях, які поки що, тимчасово контролюються Росією”, – сказав він.

Водночас на теренах РФ мобілізація вдарить саме по Дагестану, Кавказу, по корінних народах Сибіру тощо. Зеленський назвав залучення саме цих народів на війну проти України прорахованою імперською політикою.

Український президент закликав росіян “не підкорятися злочинній мобілізації”. Він порадив тікати, або здаватися в полон “за першої ж нагоди”.