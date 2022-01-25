Про це йдеться на сайті Асоціації євреїв.
Як зазначили українські євреї, з історії своїх родин вони добре знають, що таке війна і яке горе вона приносить народам.
“Як і більшість наших співвітчизників, ми дуже високо цінуємо допомогу, яку Німеччина вже надала Україні. Проте, ситуація на україно-російському кордоні та тимчасово окупованих РФ територіях України все ще дуже напружена. Ми розуміємо, що сценарій масштабного військового вторгнення Росії в Україну цілком можливий, і це призведе до великої кількості жертв та біженців до Європи”, – мовиться у зверненні.
Зазначається, що на сьогодні постало питання не просто про територіальну цілісність та суверенітет України, які Росія порушила ще 8 років тому, а про саме існування України як незалежної держави.
“Ми чудово розуміємо, що уряд ФРН має свої пріоритети та цінності у питаннях зовнішньої політики. Але зараз, перед загрозою можливого вторгнення Росії в нашу країну, ми вважаємо доцільним закликати вас до більш рішучих дій, щоб протистояти агресору”, – відзначили українські євреї.
У цьому контексті, додали вони, перешкоджання постачанню озброєння до України через систему закупівель НАТО може бути пояснено лише тим, що влада Німеччини піддається тиску Кремля, що нелогічно та неприпустимо з точки зору моралі.
“Ми знаємо, чим закінчується спроба умиротворення та заохочення агресора. А тому допомога Україні у питанні озброєння може відіграти важливу роль у припиненні агресивних планів Росії. Окрім цього, чітким сигналом для Москви стане підтримка урядом ФРН прагнень України до членства у Європейському союзі та НАТО”, – йдеться у зверненні.
Українські євреї підсумували, що в силу історичних, економічних та військово-політичних причин Берлін несе особливу відповідальність за безпеку в регіоні.
“Ми впевнені, що уряд Німеччини здатен зробити правильні висновки з уроків історії та підтримати Україну так, як це справді потрібно у такий непростий для всіх час”, – додали в Асоціації євреїв.
- Нагадаємо, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розчарований діями Німеччини навколо ситуації з постачанням зброї. Він додав, що з тривогою спостерігає за тим, як німецький уряд блокує постачу боєприпасів в Україну з Естонії.
- Також посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до уряду ФРН, зокрема до міністерки закордонних справ Анналени Бербок, щодо схвалення Берліном постачання зброї в Україну на тлі загрози військової ескалації РФ.
- Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що ключ до вступу України до НАТО тримає в своїх руках ФРН.