У своєму зверненні до канцлера Федеративної Республіки Німеччини (ФРН) Олафа Шольца українські євреї закликали Німеччину до відповідальності та рішучіших дій у питанні допомоги Україні.

Про це йдеться на сайті Асоціації євреїв.

Як зазначили українські євреї, з історії своїх родин вони добре знають, що таке війна і яке горе вона приносить народам.

“Як і більшість наших співвітчизників, ми дуже високо цінуємо допомогу, яку Німеччина вже надала Україні. Проте, ситуація на україно-російському кордоні та тимчасово окупованих РФ територіях України все ще дуже напружена. Ми розуміємо, що сценарій масштабного військового вторгнення Росії в Україну цілком можливий, і це призведе до великої кількості жертв та біженців до Європи”, – мовиться у зверненні.

Зазначається, що на сьогодні постало питання не просто про територіальну цілісність та суверенітет України, які Росія порушила ще 8 років тому, а про саме існування України як незалежної держави.

“Ми чудово розуміємо, що уряд ФРН має свої пріоритети та цінності у питаннях зовнішньої політики. Але зараз, перед загрозою можливого вторгнення Росії в нашу країну, ми вважаємо доцільним закликати вас до більш рішучих дій, щоб протистояти агресору”, – відзначили українські євреї.

У цьому контексті, додали вони, перешкоджання постачанню озброєння до України через систему закупівель НАТО може бути пояснено лише тим, що влада Німеччини піддається тиску Кремля, що нелогічно та неприпустимо з точки зору моралі.

“Ми знаємо, чим закінчується спроба умиротворення та заохочення агресора. А тому допомога Україні у питанні озброєння може відіграти важливу роль у припиненні агресивних планів Росії. Окрім цього, чітким сигналом для Москви стане підтримка урядом ФРН прагнень України до членства у Європейському союзі та НАТО”, – йдеться у зверненні.

Українські євреї підсумували, що в силу історичних, економічних та військово-політичних причин Берлін несе особливу відповідальність за безпеку в регіоні.

“Ми впевнені, що уряд Німеччини здатен зробити правильні висновки з уроків історії та підтримати Україну так, як це справді потрібно у такий непростий для всіх час”, – додали в Асоціації євреїв.