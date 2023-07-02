Журналістка Тетяна Новак заявила про побиття старшим офіцером Закарпатського ОВК Варі Костянтином, котрий, за її словами, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Новак закликала надати розголосу інциденту, оскільки побоюється, що справу можуть закрити.

Джерело: Тетяна Новак/Facebook

Подія сталася на зупинці громадського транспорту в Ужгороді.

Новак разом зі своїм чоловіком – офіцером ЗСУ, зіштовхнулися з Варі у магазині, де, як зазначила журналістка, старший офіцер Закарпатського ОВК почав ставити їм запитання. Втім, отримані відповіді чоловіка, що він служив і перебував на передовій, вочевидь, не заспокоїли Варі, і він звинуватив пару у тому, що вони “не місцеві”.

Намагаючись уникнути бійки, подружжя вийшло з приміщення, попрямувавши до зупинки, Варі, ймовірно, прослідував за ними.

“Ми вийшли з магазина, відійшли на зупинку і збирались дзвонити на 102. Коли мій чоловік вже тримав телефон біля вуха, Костя (він же майор Костянтин Варі) теж з’явився на зупинці, кинувся на мого чоловіка з кулаками, але чомусь передумав, різко змінив траєкторію, підбіг до мене (я стояла на пару метрів позаду від чоловіка) і вдарив мене в щелепу. Так, жінку. Так, кулаком. Я впала, тоді він схилився наді мною і наніс ще один удар кулаком в ліву скроню. Все було швидко і неочікувано, мій чоловік не встиг втрутитися, а Варі втік”, – розповіла журналістка.

Зрештою, викликали поліцію та написали заяву та дали пояснення. Як зауважила Новак, Варі знайшли у його власній квартирі, де і провели тест на наявність алкоголю, як результат – 2.04 проміле.

Швидка констатувала у жінки забій щелепи. Відкрито кримінальне провадження за статтею 125 ч.1 (умисне легке тілесне ушкодження).

Одначе, журналістка побоюється, що справу можуть закрити, оскільки після низки довідок та процедур, Новак дізналася, що ніяких документів судмедексперт не отримав від дізнавача Туруса Ю.Ю. Згодом з’ясувалося, що Турус пішов у відпустку на невизначений термін.

Потерпіла наголосила, що впродовж тижня дізнавач не відповів конкретно на жодні її питання стосовно справи.