Міністерство охорони здоров'я України рекомендуватиме Уряду ввести жорсткий карантин (локдаун) на початку січня 2021 року терміном на три тижні.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

За його словами, міністерство не рекомендуватиме вводити локдаун до кінця грудня 2020 року, оскільки зараз немає різких стрибків інфікування COVID-19, і медсистема зможе впоратися.

“Ми як МОЗ не будемо рекомендувати вводити жорсткий карантин до кінця грудня, оскільки бачимо стабільний приріст нових випадків коронавірусної хвороби без різких стрибків. І ми можемо стверджувати, що наша медична система повністю витримає те навантаження, яке зараз є в зв’язку з COVID-19… Розуміючи всі інші проблеми, які є в суспільстві, ми можемо говорити, що точно витримаємо до кінця грудня”, – зазначив Степанов.

Водночас він уточнив, що з кінця січня наступного року і протягом лютого в Україні очікується “сезонний пік захворюваності на грип”, що призведе “до серйозного навантаження на медичну систему”.

“Саме тому до зазначеного періоду потрібно підійти з мінімально можливими цифрами захворюваності на COVID-19 і, як наслідок, з мінімальною кількістю людей, котрі госпіталізовані з COVID-19 в наші лікарні”, – заявив міністр.

“Спираючись на медичні та протиепідемічні показники, ми будемо пропонувати Уряду плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня. Вважаємо, що тривалість такого карантину, щоб досягти максимального ефекту, повинна становити три тижні“, – наголосив Степанов.

Він висловив думку, що такий карантин допоможе підготуватися “до сезонного стрибка захворюваності на грип та розвантажити медичну систему”.