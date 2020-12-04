Про це повідомив сьогодні на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.
За його словами, міністерство не рекомендуватиме вводити локдаун до кінця грудня 2020 року, оскільки зараз немає різких стрибків інфікування COVID-19, і медсистема зможе впоратися.
“Ми як МОЗ не будемо рекомендувати вводити жорсткий карантин до кінця грудня, оскільки бачимо стабільний приріст нових випадків коронавірусної хвороби без різких стрибків. І ми можемо стверджувати, що наша медична система повністю витримає те навантаження, яке зараз є в зв’язку з COVID-19… Розуміючи всі інші проблеми, які є в суспільстві, ми можемо говорити, що точно витримаємо до кінця грудня”, – зазначив Степанов.
Водночас він уточнив, що з кінця січня наступного року і протягом лютого в Україні очікується “сезонний пік захворюваності на грип”, що призведе “до серйозного навантаження на медичну систему”.
“Саме тому до зазначеного періоду потрібно підійти з мінімально можливими цифрами захворюваності на COVID-19 і, як наслідок, з мінімальною кількістю людей, котрі госпіталізовані з COVID-19 в наші лікарні”, – заявив міністр.
“Спираючись на медичні та протиепідемічні показники, ми будемо пропонувати Уряду плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня. Вважаємо, що тривалість такого карантину, щоб досягти максимального ефекту, повинна становити три тижні“, – наголосив Степанов.
Він висловив думку, що такий карантин допоможе підготуватися “до сезонного стрибка захворюваності на грип та розвантажити медичну систему”.
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