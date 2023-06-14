Міністерство охорони здоров’я України спільно зі Світовим банком запустили проєкт, спрямований на модернізацію закладів охорони здоров’я у кожній області.

Джерело: пресслужба МОЗ.

“Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (HEAL Ukraine) – це потужний інфраструктурний проєкт, який Міністерство охорони здоров’я реалізує у співпраці зі Світовим банком”, – підкреслив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Також він додав, що на рівні МОЗ створено проєктний офіс з відновлення, який приймає пропозиції інфраструктурних проєктів для закладів охорони здоров’я, з-поміж яких будуть відібрані проєкти для реалізації.

Зазначається, що проєкт спрямований на посилене забезпечення медзакладів, зокрема відновлення, оновлення та модернізацію інфраструктури. Йдеться про відбудову пошкоджених обʼєктів медичної інфраструктури, оновлення приміщень і будівель та модернізацію медзакладів сучасним обладнанням для посилення енергонезалежності.

Медзаклади усіх областей можуть подати заявки та отримати фінансування інфраструктурних проєктів та проєктів зі встановлення сонячних панелей. Інфраструктурні проєкти стосуються відновлення та модернізації пошкоджених внаслідок бойових дій державних або комунальних медзакладів та підвищення енергоефективності забезпечення доступу до альтернативних джерел енергії.

Окремо медзаклади первинної ланки медичної допомоги можуть подати заявку на встановлення сонячного енергетичного обладнання – сонячних панелей, акумулятора та інвертора. Таким чином заклади «первинки» зможуть не лише використовувати сонячну енергію як автономне джерело живлення, а й накопичувати її та зменшити витрати на електроенергію.

“Тому кожен заклад, відповідно до критеріїв відбору, може оформити заявку на участь у проєкті та отримати можливість відновити або посилити інфраструктуру закладу охорони здоров’я”, – пояснив Кузін.

Нагадаємо, Україна та Світовий банк обговорили існуючі проєкти та процес підготовки нових системних проєктів відбудови, згідно визначених пріоритетів звіту RDNA2.

Варто додати, що Україна домовилася зі Світовим банком про швидку оцінку збитків, спричинених підривом російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.