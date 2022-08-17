Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував заяви російських окупантів про те, що вони начебто знищили американські системи залпового вогню HIMARS, які ЗСУ отримали від США.

Про це він заявив в інтерв’ю Голосу Америки.

За словами Резнікова, росіяни можуть робити різні заяви, однак це не означає, що вони відповідають дійсності.

Одна з таких заяв, які не мають стосунки до реальності – заява про знищення HIMARS. Резніков зауважив, що всі HIMARS, які є на озброєнні ЗСУ, не зазнали пошкоджень

“Абсолютно відповідально можу сказати: жодного HIMARS не втрачено. Тому, коли ви читаєте в російських ЗМІ чи медіа, чи соцмережах, що солдат Іванов з “калашниковим” увірвався і побачив вантажівку, в якій він знищив автоматом калашникова одночасно 12 HIMARS, можете просто посміятися, покрутити біля скроні і сказати: ну, така у них система пропаганди. Це нісенітниця”, — наголосив очільник Міноборони

Варто зауважити, що російське міноборони регулярно звітує про знищення РСЗВ HIMARS. Востаннє подібна заява була зроблена 1 серпня. Тоді, за версією окупантів, російські армійці помітили HIMARS у вікні одного із корпусів заводу Українські енергетичні машини у Харкові.

Однак ніяких реальних доказів знищення HIMARS росіяни жодного разу не надали.