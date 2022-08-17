Про це він заявив в інтерв’ю Голосу Америки.
За словами Резнікова, росіяни можуть робити різні заяви, однак це не означає, що вони відповідають дійсності.
Одна з таких заяв, які не мають стосунки до реальності – заява про знищення HIMARS. Резніков зауважив, що всі HIMARS, які є на озброєнні ЗСУ, не зазнали пошкоджень
“Абсолютно відповідально можу сказати: жодного HIMARS не втрачено. Тому, коли ви читаєте в російських ЗМІ чи медіа, чи соцмережах, що солдат Іванов з “калашниковим” увірвався і побачив вантажівку, в якій він знищив автоматом калашникова одночасно 12 HIMARS, можете просто посміятися, покрутити біля скроні і сказати: ну, така у них система пропаганди. Це нісенітниця”, — наголосив очільник Міноборони
Варто зауважити, що російське міноборони регулярно звітує про знищення РСЗВ HIMARS. Востаннє подібна заява була зроблена 1 серпня. Тоді, за версією окупантів, російські армійці помітили HIMARS у вікні одного із корпусів заводу Українські енергетичні машини у Харкові.
Однак ніяких реальних доказів знищення HIMARS росіяни жодного разу не надали.
- На думку посла Польщі у Києві Бартоша Ціхоцького, якби Україна раніше отримала потужне озброєння, таке як американські системи HIMARS, то трагедії у Маріуполі, місті, яке зруйнували та окупували росіяни, могло б і не бути.
- У Пентагоні вперше підтвердили, що Сполучені Штати відправили до України ракети, які призначені для боротьби з російськими радіолокаційними системами. Не зазначається, скільки саме їх надано та коли поставили. Йдеться про високошвидкісну ракету типу AGM-88 (HARM).
- Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги обсягом в 1 мільярд доларів. Пакет міститиме боєприпаси для HIMARS і NASAMS, переносні ракетно-зенітні комплекси Javelin, протипіхотні боєприпаси, медичне обладнання та інше.