Вакцини проти коронавірусу, які мають у своєму складі модифіковану мРНК, на 94% ефективніші в аспекті запобігання госпіталізації дорослих віком від 65 років.

Про це свідчать результати дослідження американського Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC).

Перш за все, йдеться про ефективність таких вакцин, як Pfizer та Moderna.

Дослідження проводилося в період з січня по березень 2021 року. Вчені звернули увагу на 417 госпіталізованих дорослих. Загалом, вони спостерігали за респондентами у 24 лікарнях у 14 штатах. До основних показників вони додали реальні докази щодо того, що вакцинація захищає від складних захворювань та госпіталізацій.

В результаті спостережень вчені зробили висновок, що продовження вакцинації проти коронавірусу в США вплине на госпіталізацію через зараження коронавірусом чи подібними захворюваннями, а також вплине на істотне скорочення смертності внаслідок зараження COVID-19 серед людей похилого віку.

В CDC пояснили, що в 94% люди, які отримали обидві дози вакцини проти коронавірусу із м-РНК, не потребують госпіталізації при інфікуванні. Коли ж вони отримали одну дозу вакцини, показник складає 64%.

При цьому, вчені звернули увагу на те, що навіть після отримання обох доз вакцини вона не є достатньо ефективною впродовж перших 14 днів. Тобто, попри отримані щеплення, людям все одно потрібно дотримуватися соціального дистанціювання та носити захисні маски.

До слова, вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат має ефективність 95%. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.

В березні Pfizer заявила, що її вакцина проти COVID-19 залишається високоефективною через шість місяців з початку її використання.

Дослідження показали, що ефективність вакцини Pfizer/BioNTech серед підлітків 12-15 років становить 100%.