Про це повідомляє Hypebeast.
Зокрема, мультфільм вже зібрав у прокаті $204,6 мільйона у США та $377 мільйонів в усьому світі, обігнавши “Їжака Соніка 2”.
В анімаційній адаптації відеогри Маріо озвучив Кріс Пратт, Чарлі Дей − Луїджі, Джек Блек – Боузера, а принцесу Піч − Аня Тейлор-Джой.
Режисери Аарон Горват і Майкл Єленік створили комедійний пригодницький мультфільм на основі однойменної відеогри, показавши глядачам історію веселого сантехніка, котрий спільно з друзями бореться проти Короля Купу.
Спочатку проєкт залишив байдужими багатьох критиків.
У виданні припустили, що можливо, ключем до успіху фільму є його привабливість для широкого кола осіб, включаючи сім’ї та давніх любителів героїв відеоігор.
Довідка. “Брати Супер Маріо” − анімаційний фільм, створений компанією Illumination спільно з Nintendo за мотивами відеоігор про Маріо. Режисерами фільму є Аарон Горват та Майкл Єленік за сценарієм Метью Фогеля.
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