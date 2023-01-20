У Міністерстві освіти і науки України розповіли, як відбуватиметься національний мультипредметний тест (НМТ) у 2023 році.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, посилаючись на брифінг голови МОН Сергія Шкарлета, який представив оновлену модель вступу.

Зазначається, що як і торік, у МОН запропонували як альтернативу ЗНО вступне — випробування у форматі удосконаленого мультипредметного тесту, який випускники складатимуть в один день.

НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Йдеться про два обов’язкові предмети: українська мова і математика. Також у вступника на вибір буде один предмет: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія.

Для складання тесту відведуть 180 хвилин, які вступник зможе розподілити на свій розсуд.

НМТ проводитиметься у дві сесії: основної й додаткової. Основна проходитиме у червні, додаткова — у червні — липні. У додатковій сесії зможуть узяти участь ті вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії.

Випускники, які тимчасово перебувають за кордоном та бажають здобувати вищу освіту в Україні, матимуть можливість скласти НМТ у спеціально створених екзаменаційних центрах у багатьох країнах світу.

“Ми докладемо максимум зусиль, аби таких країн було якнайбільше і кожен наш випускник мав змогу вступити до наших університетів. Очікуємо найближчим часом внесення урядового законопроєкту до парламенту”, — сказав Шкарлет.