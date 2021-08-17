У Національному Музеї Революції Гідності заявили, що про облаштування скандальної “інсталяції” в радянському стилі на Алеї Небесної Сотні їх попереджали, але не уточнили, якою вона буде.

Про це йдеться у заяві музею.

Зазначається, що алея Героїв Небесної Сотні передана музею у користування для облаштування меморіально-музейного публічного простору. Відтак, музей не може перешкоджати руху людей на алеї, проведення будь-яких мирних акцій, як державних, так і громадських.

“Про необхідність облаштувати простір алеї для відзначень 30 річниці Музей повідомили усно. На короткій зустрічі з організаторами заходів представників Музею повідомили, що планується інсталяція, яка символізуватиме шлях українців до проголошення Незалежності – від часів трипілля до сьогодення”, – йдеться у заяві.

Водночас адміністрація музею попередила організаторів про недопустимість внесення будь-яких змін в народний меморіал, конструкції не повинні пошкоджувати бруківку, всі дії мають бути погодженими з Офісом генерального прокурора.

“Також представники музею звернули увагу на недопустимість дій, меседжів та візуального ряду, які можуть ображати пам’ять Героїв Небесної Сотні. Офіційного листа з детальнішим описом планованого облаштування алеї на адресу Національного музею Революції Гідності від організаторів заходів не надходило”, – йдеться у заяві.

У музеї також наголосили, що організаторами заходів з відзначення 30 річниці проголошення Незалежності України є Міністерство культури та інформаційної політики, у структурі якої є Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності. Відповідно до правил, проведення таких заходів погоджується у КМДА, адміністрацію Музею при цьому зобов’язані лише ставити до відома.

“Музейно-меморіальний комплекс не уповноважений забороняти чи дозволяти такі заходи, як і впливати на їх сценарії. Проте ми завжди звертаємо увагу організаторів на меморіальний статус алеї та дбаємо про збереження пам’яток, пов’язаних з Революцією Гідності. Вважаємо, що ситуація, яка склалась, викликана насамперед відсутністю комунікації організаторів, зокрема органів влади, із громадськістю”, – додали у музеї.

Нагадаємо, що сьогодні зранку у центрі столиці біля Майдану Незалежності кияни помітили “святкові” декорації у стилі Радянського Союзу. Ця інсталяція затуляла собою портрети загиблих героїв Майдану.

У соцмережах люди неабияк обурилися такому креативу організаторів святкування Дня Незалежності.

Пізніше депутат Київської міської ради від “Європейської Солідарності” Олександр Погребиський, який прибув на вулицю Інститутську, викликав слідчо-оперативну групу Національної поліції задля того, щоб встановити, чи є дозвільні документи на “совкові” декорації.