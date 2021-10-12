Міжнародний валютний фонд оновив свої прогнози відновлення економіки – щодо перспектив України у 2021 році вони стали більш песимістичними.

Відповідні дані опубліковано в огляді МВФ “Перспективи світової економіки” на сайті Міжнародного валютного фонду.

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання економіки України за 2021 рік на 3,5%, що на 0,5% нижче, ніж у квітневому прогнозі. Таким чином цьогоріч Україна не відновиться від падіння економіки у 2020 році, що склало -4%.

Згідно з цим же прогнозом, у 2022 році прогнозується зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 3,6%. У квітні цей прогноз був на 0,2% нижчим.

Загалом, економіка України відновлюється повільніше, ніж світова – цьогоріч за прогнозом середній показник ВВП складає 5,9%, що на 2,4% вище, ніж в України.

Згідно з прогнозами МВФ, середньорічна інфляція в Україні 2021 року підвищена з 7,9% до 9,5%, а у 2022 – з 6,8% до 7,1%.

До кінця поточного року рівень інфляції досягне позначки 10,2%.