Голова Міністерства внутрішніх справ України Денис Монастирський прокоментував обстріли росіянами Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). За його словами, МВС спільно з ДСНС вже готують різні сценарії на випадок катастрофи на атомному об'єкті.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

Як зауважив Монастирський, на даний час адекватний контроль за Запорізькою АЕС – відсутній.

“Сьогодні вона фактично перебуває не просто в руках ворога, а й в руках неосвічених спеціалістів, які дійсно можуть допустити трагедію. Тих українських фахівціі, які там залишилися, частково не допускають до ділянок, де вони мають бути. Як відомо, на території станції сьогодні перебуває військова техніка РФ. Все це оцінюється як найвищий рівень загрози”, – повідомив очільник МВС.

Він додав, що український уряд звернувся до МАГАТЕ з проханням забезпечити належний контроль за ЗАЕС.

За словами Монастирського, те, що російські окупанти обстрілюють атомну електростанцію, яка є найбільшою в Європі та має шість енергоблоків – це жахливо, тож важко уявити, яким може бути масштаб трагедії, якщо росіяни й далі будуть перебувати на ЗАЕС.

“Після останніх обстрілів станції ми переконалися, що для них немає ніяких стримуючих факторів. Вони готові на будь-які дії, незважаючи на наслідки. Це свідчить про те, що уже сьогодні ми маємо готуватися до будь-яких сценаріїв, – зазначив він.

Тому, резюмував Монастирський, МВС спільно з ДСНС вже обговорюють різні сценарії на випадок катастрофи на ЗАЕС. Один із них – евакуація населення з навколишніх населених пунктів.