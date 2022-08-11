Про це повідомила пресслужба державного підприємства “Енергоатом”.

Внаслідок обстрілів було виявлено п’ять “прильотів” у районі комендатури станції – безпосередньо поруч із дільницею зварювання та сховищем джерел випромінювання. На невеличкій ділянці зайнялася трава, проте ніхто не постраждав.

Однак ворог на цьому не зупинився. Ще п’ять “прильотів” сталися у районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС.

Внаслідок обстрілів на станції не вдалося вчасно провести “перезмінку”. Адже задля безпеки працівників ЗАЕС автобуси з працівниками наступної зміни розвернули назад в Енергодар. Допоки ситуація остаточно не нормалізується, роботу продовжуватимуть працівники попередньої зміни.

“Ситуація на станції наразі є контрольованою. Інформація, яку миттєво почали розганяти у ворожих пабліках, що нібито персонал у паніці полишає станцію, є фейковою та маніпулятивною. Це теж зброя, з якої росіяни намагаються нищити ЗАЕС, тому довіряйте лише офіційним джерелам”, – наголосили в “Енергоатомі”.

Варто зазначити, що періодичні обстріли Запорізької АЕС російськими військами минулого тижня спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції. На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, що спричинило відключення одного із трьох, які працюють.