Про це йдеться на офіційному сайті ООН.

У своїй заяві Антоніу Гутерреш зазначив, що він стурбований ситуацією, що відбувається на ЗАЕС та довкола неї. Він закликав всіх проявити здоровий глузд й розум і не застосовувати жодних дій, які можуть поставити під загрозу фізичну цілісність чи безпеку атомної станції – найбільшої в Європі.

“Я закликаю збройні сили РФ та України негайно припинити будь-які воєнні дії у безпосередній близькості від ЗАЕС та не завдавати ударів по її об’єктах й околицях. Я закликаю сторони вивести будь-який військовий персонал і техніку з об’єкта та утриматися від подальшого розгортання сил або обладнання на місці. Об’єкт не можна використовувати як частину будь-якої військової операції. Натомість потрібна термінова домовленість на технічному рівні щодо безпечного периметра демілітаризації, щоб забезпечити безпеку території”, – наголосив Гутерреш.

Також він додав, що Організація Об’єднаних Націй продовжує повністю підтримувати важливу роботу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та його зусилля щодо забезпечення безпечної експлуатації Запорізької АЕС. Окрім того, генсек ООН закликав надати місії МАГАТЕ негайний, безпечний і безперешкодний доступ до ЗАЕС.

“Ми повинні чітко розуміти, що будь-яка потенційна шкода Запорізькій АЕС чи будь-яким іншим ядерним об’єктам в Україні чи будь-де може призвести до катастрофічних наслідків не лише для найближчих околиць, а й для регіону та за його межами. Це абсолютно неприйнятно”, – зауважив Антоніу Гутерреш.