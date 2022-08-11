Про це повідомляє CNN.

Представник Державного департаменту США заявив, що бойові дії біля атомної електростанції небезпечні й безвідповідальні, саме тому США продовжують закликати Росію припинити всі військові операції на українських ядерних об’єктах або поблизу них та повернути Україні повний контроль над ними.

“Також ми підтримуємо заклики України до створення демілітаризованої зони навколо атомної електростанції”, – зазначив представник Держдепу США.

Росію звинувачують у використанні Запорізької АЕС як військової бази. Минулого тижня державний секретар США Ентоні Блінкен назвав дії Росії щодо Запорізької АЕС “вершиною безвідповідальності”. Американський посадовець звинуватив Кремль у тому, що війська РФ використовують ЗАЕС у якості “ядерного щита” від контрнаступу українських військових.

Окрім того, міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) закликали Росію негайно повернути Україні повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією.

У своїй заяві міністри наголосили на тому, що Російська Федерація повинна негайно вивести свої війська із міжнародно визнаних кордонів України та поважати територіальну цілісність й суверенітет України.

Натомість генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав терміново припинити усі воєнні дії біля Запорізької атомної електростанції та вивести з її території військових й техніку.

У своїй заяві Антоніу Гутерреш зазначив, що він стурбований ситуацією, що відбувається на ЗАЕС та довкола неї. Він закликав всіх проявити здоровий глузд й розум і не застосовувати жодних дій, які можуть поставити під загрозу фізичну цілісність чи безпеку атомної станції – найбільшої в Європі.