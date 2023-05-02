Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що в серпні 2023 року номери для авто українці зможуть придбати онлайн, а у вересні процес купівлі-продажу переводиться в цифровий варіант.

Про це Клименко сказав в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

“Уже у вересні з Мінцифрою плануємо весь процес купівлі-продажу автомобілів перевести у цифровий варіант – в “Дію”, – йдеться в повідомленні.

За словами Клименка, для оформлення угоди потрібні будуть тільки продавець, покупець і два смартфони у них. Також міністерство ліквідує обов’язкову технічну експертизу. Відтак людям не потрібно буде стояти у чергах, а також “давати можливі хабарі”.

Технічна експертиза залишиться тільки при першій реєстрації автомобіля і за бажанням покупця автомобіля, який захоче перевірити його технічний стан.

Також голова МВС додав, що реєстрація автомобіля автосалонами буде можлива вже в червні.

“Людина приходить в автосалон, купує автомобіль і отримує там техпаспорт і номерний знак. Тобто, у сервісний центр громадянину не потрібно буде приїжджати”, – сказав міністр.

Крім того, буде скасовано транзитні номери, яких видавалося на рік приблизно півтора мільйона.

“У серпні плануємо ввести онлайн-купівлю номерних знаків. Кожен громадянин зможе перевірити, які знаки є в наявності, забронювати онлайн на 10 діб і придбати у зручний час”, – зауважив глава МВС.