Польща передала свої танки Україні – Моравецький

Про це повідомляє канцелярія прем’єр-міністра у Twitter.
“Польща передала Україні танки, але задля безпеки наших українських друзів ми не будемо говорити про їх кількість”, – заявив Моравецький.
Premier @MorawieckiM w #GośćWydarzeń: Tak, Polska przekazała czołgi na Ukrainę, ale ze względów bezpieczeństwa naszych ukraińskich przyjaciół nie będziemy mówić o ich liczbie.
— Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 25, 2022
Натомість у Великій Британії підтвердили поставку основних бойових танків Challenger 2 до Польщі для заміни танків Т-72, які країна спорядить до України.
Раніше голови верхніх палат парламентів Чехії та Польщі Томаш Гродський і Мілош Вистрчіл звернулися до законодавчих органів “країн демократичного світу” із закликом якомога швидше надати зброю українським військовим.
- Нагадаємо, Чеська Республіка постачила до України танки, системи залпового вогню, гаубиці та БМП та іншу зброю задля сприяння українцям у відсічі російській армії.
- Польща за власною ініціативою запровадила ембарго на імпорт російського вугілля, не очікуючи на відповідне рішення країн Євросоюзу.
- Також стало відомо, що Сполучені Штати Америки готуються спорядити до України зенітні комплекси Stinger, протитанкові ракетні комплекси Javelin та “деяке інше обладнання” у межах допомоги у війні проти РФ.