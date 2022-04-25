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Польща передала свої танки Україні – Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про передачу танків Україні, проте кількість не зазначив. Натомість Польща отримала бронетехніку від Великої Британії.

Вівторок, 26 квітня 2022, 00:54
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Про це повідомляє канцелярія прем’єр-міністра у Twitter.

“Польща передала Україні танки, але задля безпеки наших українських друзів ми не будемо говорити про їх кількість”, – заявив Моравецький.

Натомість у Великій Британії підтвердили поставку основних бойових танків Challenger 2 до Польщі для заміни танків Т-72, які країна спорядить до України.

Раніше голови верхніх палат парламентів Чехії та Польщі Томаш Гродський і Мілош Вистрчіл звернулися до законодавчих органів “країн демократичного світу” із закликом якомога швидше надати зброю українським військовим.

Теги: зброя україні, Моравецький, озброєння, підтримка України, Польща, танки

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