Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що у цій війні проти нашої держави РФ порушує будь-які загальноприйняті табу. І оскільки війна розтягується, він не виключає використання президентом РФ Володимиром Путіним хімічної, біологічної або ядерної зброї.

Про це він розповів в інтерв’ю канадській газеті The Globe and Mail.

“Зараз порушується багато правил”, – сказав пан Данілов. “Це постійне нагадування, що у світі немає правил. Це дуже важлива частина нашої реальності”.

Закони війни – особливо ті, які забороняють нападати на цивільних – неодноразово порушувалися під час широкомасштабної російсько-української війни. Невибіркові російські бомбардування цивільної інфраструктури спустошують українські міста, а в містах і селах, які пережили російську окупацію відбувалася кампанія позасудових страт і санкціонованих зґвалтувань.

Оскільки російські сили зараз повільно просуваються на сході, а президент Росії Володимир Путін все ще має намір завоювати більше українських територій, Данілов сказав, що Україна готується до порушення нових правил, включаючи найбільші табу: використання хімічної, біологічної або навіть ядерної зброї. “Ми готові до будь-якого сценарію” – наголосив він.

Він сказав, що важливо, щоб Захід не заціпенів перед війною в Україні або не тиснув на Київ щодо підписання мирної угоди, яка вигідна Москві – навіть для збереження світової економіки. Ціни на енергоносії різко зросли в усьому світі, оскільки Європейський Союз намагається відучитися від російської нафти і газу, а продовольство стало дорожчим, оскільки Україна намагається експортувати своє зерно та інші культури, а російський флот блокує її порти в Чорному морі.

“Очевидно, [зростання цін] важливо, але чи дозволено будь-якій країні атакувати будь-яку іншу країну у 21 столітті? А ми будемо просто спокійно дивитися? Нагадаю, що це сталося в 1930-х роках. І чим це закінчилося? Ми всі знаємо”, – нагадав секретар РНБО.