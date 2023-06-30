Шведська екоактивістка Грета Тунберг під час свого вчорашнього візиту до Києва розкритикувала реакцію світу на екоцид, спричинений підривом дамби Каховської ГЕС, назвавши її "недостатньою".

Джерело: Reuters.

“Я не думаю, що світова реакція на цей екоцид була достатньою. Ми повинні говорити про це голосніше, ми повинні підвищити обізнаність про те, що відбувається”, – сказала Грета Тунберг, під час свого перебування у Києві на інавгураційній зустрічі нової екологічної групи, до якої також входять високопоставлені європейські політичні діячі.

Міжнародній робочій групі щодо екологічних наслідків війни, до якої входить екоактивістка, було доручено оцінити шкоду, завдану українському довкіллю, і розробити механізми притягнення Росії до відповідальності.

На зустрічі також був присутній президент України Володимир Зеленський, який подякував членам групи за візит як “надзвичайно важливий сигнал підтримки”.

Нагадаємо, що вчора, 29 червня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із членами Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни: ексвіцепрем’єр-міністеркою та колишньою міністеркою закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем, віцепрезиденткою Європейського парламенту Гайді Гауталою, президенткою Ірландії в 1990–1997 роках Мері Робінсон та екоактивісткою Гретою Тунберг.

Глава держави привернув увагу співрозмовників до катастрофічних наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, яких зазнали жителі Херсонщини. Цей російський злочин також завдав значної шкоди аграрній сфері та біорізноманіттю регіону.

Президент зазначив, що внаслідок катастрофи загинуло багато людей в окупованих російськими військами населених пунктах, де росіяни взагалі не здійснювали евакуацію із затоплених територій.

“Важливо запропонувати комплекс конкретних заходів, як можна допомогти українцям із тимчасово окупованих населених пунктів. Це наші люди, які мають одержати необхідну підтримку в такий важкий момент”, – наголосив Зеленський.

Водночас глава держави відзначив важливість ініціатив представників Міжнародної робочої групи щодо екологічних злочинів Росії й акцентував, що “агресор має понести справедливу відповідальність за злочин екоциду в нашій країні”.

Своєю чергою, співголова Міжнародної робочої групи Маргот Вальстрем наголосила на солідарності й допомозі Україні у важкий час війни. За її словами, важливо забезпечити якнайширшу світову підтримку основних напрямів діяльності Міжнародної робочої групи. Зокрема, йдеться про оцінку шкоди, завданої довкіллю внаслідок російської агресії, притягнення Росії до відповідальності за скоєні екологічні злочини та компенсацію збитків, а також розробку планів відновлення довкілля в Україні та перехід до “зеленої” економіки.

Як повідомляється, екоактивістка Грета Тунберг подякувала за запрошення й наголосила, що залучатиме представників екологічних громадських організацій до діалогу стосовно основних завдань Міжнародної робочої групи та привернення уваги до екологічних наслідків війни.