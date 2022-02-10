Президент України Володимир Зеленський зауважив, що загроза вторгнення Росії в Україну існує з 2014 року, тому "нічого нового" немає у тому, що вздовж українського кордону знаходиться стотисячна армія РФ.

Про це інформує німецьке видання DW.

Як повідомив Володимир Зеленський на зустрічі із членами Європейської бізнес-асоціації (ЄБА), Україна робить усе можливе, щоб посилити обороноздатність на тлі напруги на українсько-російському кордоні.

Український президент додав, що у Києва достатньо сил та озброєння, щоб дати гідну відсіч агресору.

“Ми не бачимо нічого нового у цій ситуації. Щодо того, чи є ризики – вони є. Ризики є з 2014 року. Питання у градусі цих ризиків та як ми на них реагуємо”, – розповів Зеленський.

Президент зазначив, що питання безпеки не повинне впливати на життєдіяльність України. Володимир Зеленський додав, що всі розуміють, який сусід дістався Україні, проте це не повинно негативно впливати на економіку.