Про це інформує німецьке видання DW.
Як повідомив Володимир Зеленський на зустрічі із членами Європейської бізнес-асоціації (ЄБА), Україна робить усе можливе, щоб посилити обороноздатність на тлі напруги на українсько-російському кордоні.
Український президент додав, що у Києва достатньо сил та озброєння, щоб дати гідну відсіч агресору.
“Ми не бачимо нічого нового у цій ситуації. Щодо того, чи є ризики – вони є. Ризики є з 2014 року. Питання у градусі цих ризиків та як ми на них реагуємо”, – розповів Зеленський.
Президент зазначив, що питання безпеки не повинне впливати на життєдіяльність України. Володимир Зеленський додав, що всі розуміють, який сусід дістався Україні, проте це не повинно негативно впливати на економіку.
- Нагадаємо, за даними Комітету виборців України (КВУ), чотири із п’яти основних обіцянок, виголошені Володимиром Зеленським у січні 2019 року, досі не виконані.
- Також мирний процес, пов’язаний із врегулюванням ситуації на Донбасі, був одним із головних питань українсько-французьких переговорів Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона.
- Раніше повідомлялось, що президента України Володимира Зеленського запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки.