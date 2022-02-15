Відповідну заяву Шольц зробив під час спільного брифінгу.

За словами Федерального канцлера, для лідерів 2 держав ескалація була основною темою для перемовин. Вони обговорили наявність російських військ поблизу українських кордонів, а також вимоги Росії щодо деескалації. Шольц наголосив, що нинішня безпекова криза найсерйозніша за останні роки.

“Ми справді стурбовані тим, що сто тисяч російських військ зараз сконцентровані біля російсько-українського кордону без якихось очевидних причин для цього. Зараз необхідна швидка деескалація. Це потрібно негайно – ми не хочемо, щоб почалася ще одна війна… Ще є перспективи для перемовин, і зараз потрібно боротися за дипломатичне рішення. А будь-яка подальша агресія проти України матиме стратегічні наслідки”, – зазначив Олаф Шольц.

Крім того, він наголосив, що питання щодо розширення НАТО (вступу України до Альянсу) не розглядається і не буде розглядатися доки кожен з них “на своєму місці”.

“Я не знаю, скільки президент (Путін – ред.) буде обіймати свою посаду. Я думаю, що це може бути довго, але не вічно”, – додав Федеральний канцлер.

Своєю чергою, Путін висловив обурення підтримкою країн-членів НАТО України та зауважив, що Москва проти українського членства в Альянсі.

“Ви сказали чудову фразу: “Кажуть, що найближчими роками Україна не буде в НАТО”. Що означає “кажуть”? Нам уже 30 років кажуть, що розширення НАТО не буде взагалі, на жодний дюйм у бік російських кордонів – а сьогодні ми бачимо інфраструктуру НАТО прямо біля нашого дому. Більше того, обговорюється питання вступу України до НАТО. Кажуть, це не буде завтра. А коли? Післязавтра? А що це для нас змінює у історичній перспективі? Повністю нічого. А чи приймуть тоді, коли її підготують до цього? Але для нас це може бути вже пізно. Тому ми хочемо вирішити це питання зараз. Прямо зараз, найближчим часом, під час переговорного процесу, мирними засобами”, – заявив Володимир Путін.

Також Олаф Шольц пояснив, що визнання Росією “Л/ДНР” – це порушення Мінських угод, яке призведе до переривання мирного процесу та “політичної катастрофи”.