Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила про готовність допомогти України на тлі зосередження російських військ уздовж кордону. Уряд готовий надати або продати зброю та боєприпаси.

Про це повідомляє загальноєвропейська медіамережа EurActiv.

“Чеська Республіка історично, політично та в плані союзів перебуває на боці України. Якщо Україна потребуватиме допомоги, ми зробимо все можливе, щоб допомогти”, – сказала міністерка оборони.

Яна Чернохова зазначила, що постачання обладнання в Україну має бути погоджено з іншими країнами. Зокрема з Вишеградською четвіркою, Німеччиною, Австрією, країнами Балтії тощо.

Також очікується, що найближчим часом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідає Прагу. Своєю чергою міністерка обговорює можливі потреби України з головнокомандувачем армії Чехії Алешем Опатою, пише чеська газета Hospodářské noviny.