Про це повідомляє загальноєвропейська медіамережа EurActiv.

“Чеська Республіка історично, політично та в плані союзів перебуває на боці України. Якщо Україна потребуватиме допомоги, ми зробимо все можливе, щоб допомогти”, – сказала міністерка оборони.

Яна Чернохова зазначила, що постачання обладнання в Україну має бути погоджено з іншими країнами. Зокрема з Вишеградською четвіркою, Німеччиною, Австрією, країнами Балтії тощо. 

Також очікується, що найближчим часом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідає Прагу. Своєю чергою міністерка обговорює можливі потреби України з головнокомандувачем армії Чехії Алешем Опатою, пише чеська газета Hospodářské noviny.