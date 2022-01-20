Про це повідомляє загальноєвропейська медіамережа EurActiv.
“Чеська Республіка історично, політично та в плані союзів перебуває на боці України. Якщо Україна потребуватиме допомоги, ми зробимо все можливе, щоб допомогти”, – сказала міністерка оборони.
Яна Чернохова зазначила, що постачання обладнання в Україну має бути погоджено з іншими країнами. Зокрема з Вишеградською четвіркою, Німеччиною, Австрією, країнами Балтії тощо.
Також очікується, що найближчим часом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідає Прагу. Своєю чергою міністерка обговорює можливі потреби України з головнокомандувачем армії Чехії Алешем Опатою, пише чеська газета Hospodářské noviny.
- Нагадаємо, що Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас назвав безпосередньою загрозою для своєї країни перекидання військ Російської Федерації до Білорусі. Глава Міноборони заявив, що має намір найближчим часом зустрітись із послами країн НАТО для зміцнення безпеки Литви.
- Поки весь світ губиться у здогадках, чи наважиться Володимир Путін на чергову агресію проти України, на фронті українські військові розповіли, як відбиватимуться від Росії.
- Попри категоричну відмову німецького уряду щодо надання зброї, Київ продовжує надсилати конкретні запити. Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав озброєння, котре країна сподівається отримати для захисту від РФ.
- При цьому, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у грудні 2021 року заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні, бо це “не призведе до деескалації конфлікту”.
- Своєю чергою, заступник голови фракції ХДС/ХСС у міжнародних справах Йоханн Вадефуль розкритикував блокування Німеччини постачання зброї Україні на тлі військової загрози з боку РФ.