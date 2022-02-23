Президент Литви Гітанас Науседа пояснив, що у НАТО не збираються поступатися своїми принципами та обговорювати з РФ членство України в Альянсі.

Про це він сповістив під час брифінгу президентів України, Литви та Польщі.

За словами Науседи, Росія намагається затягнути світ у “гру м’язами”, тож Путін постійно вимагає визнати анексію Кримського півострова і “зачинити двері” НАТО для України та решти держав. Утім, як зазначив литовський лідер, Альянс у цьому не зацікавлений.

“Ми у цій грі участі брати не будемо. Ми говоримо про серйозні речі та не збираємося говорити про торгівлю принципами… Незалежно від того, яка країна вирішить приєднатися до НАТО, це залишатиметься питанням лише НАТО і тієї країни, яка захоче вступити”, – запевнив Науседа.

Також Гітанас Науседа додав, що Литва не визнає “спроб підірвати територіальну цілісність України”, а саме окупацію ОРДЛО і Криму, та запевнив, що українцям допомагатимуть у боротьбі з агресією РФ.