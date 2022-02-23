22 лютого прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала Європу відмовитись від російського газу. Для цього, за її словами, необхідно розвивати екологічні шляхи, тобто зелену енергетику, а також імпортувати більше скрапленого газу (СПГ) з європейських країн.

Про це вона розповіла в телефонному інтерв’ю британському агентству новин Reuters.

“Настав час зосередитися на відновлюваних джерелах енергії, а також на угодах щодо СПГ для заміни російського газу”, – заявила прем’єр-міністерка Естонії.

Близько 40% природного газу, який поставляється в Європу, є російським. Зараз ця цифра може змінитись з різних причин: або Європа відмовиться від постачань з Росії, або ж Москва призупинить продажі у відповідь на санкції. Ще один можливий варіант — пошкодження трубопроводів, що проходять через Україну, під час бойових дій. Європа повинна бути готовою до будь-якого з цих сценаріїв та знайти альтернативу російському природному газу.

“Останні роки показали, що необхідно зменшити залежність ЄС від російського газу”, – наголосила Каллас.

Оскільки величезна кількість ресурсу отримується європейськими країнами саме з Москви, відмова від такої співпраці — рішення непросте для реалізації країнами ЄС. Другим за величиною постачальником є Норвегія. Вже зараз вона працює на максимальній потужності. Проте чинні європейські термінали СПГ мають обмежену доступну потужність для поглинання додаткових постачань. Міністриня зазначила, що країни, які межують з Росією, не врахували можливих негативних наслідків залежності від її енергії.

“Останній рік довів, що в цій співпраці є дві сторони. Зворотна може зашкодити, якщо ви занадто залежні від російської енергії”, – стверджує політикиня

Варто зазначити, що такі країни Балтії, як Естонія, Латвія та Литва, раніше були частиною СРСР і також були важливими для Москви. Проте сьогодні вони під захистом НАТО та є частиною Європейського Союзу.