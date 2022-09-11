П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в етері телеканалу CNN Turk розповів про критичну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

Цитує політика пресслужба “Європейської Солідарності”.

Петро Порошенко згадав нещодавнє відвідування Міжнародним агентством з атомної енергії ЗАЕС. Він наголосив, що цей крок допоміг об’єктивно і неупереджено продемонструвати світу реальний стан справ на найбільшій у Європі атомній електростанції. Комісія МАГАТЕ сама побачила наслідки російської окупації: велику кількість російських військових, сліди від гарматних снарядів, випущених загарбником.

Ситуація із ЗАЕС становить загрозу не лише для України чи РФ, але й для всього світу – в небезпеці вся Європа, від Великої Британії до Туреччини. Порошенко наголошує: необхідно зупинити Путіна.

“Цей звіт показує, наскільки небезпечною є ситуація на ЗАЕС для всього світу. Ми повинні негайно провести демілітаризацію, ми повинні зупинити ядерний тероризм Путіна. Електростанція має перейти під український контроль, росіяни мають вийти повністю. Нагадаю: Запорізька електростанція в 10 разів потужніша за Чорнобиль”, – зауважив Порошенко.

Світ повинен об’єднатися проти Путіна та тих, хто виконує його волю:

“Тому ми повинні бути єдиними. Ми повинні знайти рішення. Це в тому числі резолюція Ради Безпеки ООН. Має бути створена миротворча операція ООН. Це ефективне рішення, яке потрібно прийняти негайно”, – наголосив Петро Порошенко.