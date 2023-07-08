Командир “Азову” Денис Прокопенко на позивний “Редіс”, який 8 липня повернувся з Туреччини в Україну, натякнув, що, ймовірно, планує повернутися до української армії.

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“Я глибоко впевнений, що армія – це командна робота. І з сьогоднішнього дня ми разом з вами продовжимо боротьбу. Ми обов’язково ще скажемо своє слово у бою. Звісно (готовий повернутися на фронт – ред.), для цього ми повернулися в Україну. Це наша найголовніша мета”, – сказав “Редіс”.

Нагадаємо, що командири “Азовсталі” повернулися в Україну сьогодні, 8 липня, після того, як були звільнені з полону восени 2022 року та з цього часу перебували в Туреччині.