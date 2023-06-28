Джерело: CNN.

Відповідаючи на запитання, чи становлять найманці ПВК “Вагнер” в Білорусі ризик для Естонії, Каллас сказала: “Ми розглядаємо Білорусь як співагресора. Тому вони весь час працювали разом з Росією. Ми знаємо про Росію і Білорусь те, що вони непередбачувані і небезпечні. І це не змінилося”.

Також Кая Каллас зазначила, що нарощування оборонної промисловості і власної обороноздатності в цьому плані є надзвичайно важливим.

“Мені здається, що у декого з тих, хто має набагато кращих сусідів, ніж ми, може виникнути відчуття, що все це просто минеться – але це надовго. І ми повинні робити кроки, необхідні для цього”, – сказала прем’єрка Естонії.

Зокрема прем’єрка Естонії додала, що її країна готова допомогти у відновленні України, а російські лідери повинні нести відповідальність за свої дії.

“Україна є жертвою російської війни. І згідно з міжнародним правом, Росія повинна відшкодувати збитки; нам потрібне рішення, яке дозволило б використовувати заморожені активи, які були вилучені за допомогою санкцій у російських громадян і компаній, для компенсації збитків. Мій уряд також працює над відповідним законопроєктом, але нам потрібне європейське рішення”, – заявила Кая Каллас.

Своєю чергою, голова Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що необхідно посилити санкції проти РФ. Вона привітала 11-й пакет санкцій й додаткові 50 млрд євро на підтримку Україні.

Також президентка Європейського парламенту зазначила, що спроба заколоту в Росії порушує питання про “крихкість Російської Федерації”.

“Тому для ЄС найважливіше – не змінювати курс; ми не можемо відволікатися на політику Кремля і повинні продовжувати і посилювати нашу підтримку України в цьому контексті”, – резюмувала Роберта Мецола.